В рухнувшем историческом здании в Ростове пытались построить подземную парковку

Здание редакции газеты «Приазовский край», построенное в конце 1880-х годов, располагалось на улице Большой Садовой, 18/31. Городская администрация в октябре ввела ограничение для пешеходов у аварийного дома. Власти тогда же объявили о том, что начнутся работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Все работы по реконструкции должны были выполнить до конца декабря 2019 года. Однако, что-то пошло не так, и дом рухнул, либо зданию «помогли» рухнуть, как пишут в СМИ.
«Состояние этого здания обсуждалось на Совете по сохранению объектов культурного наследия. Было решение о том, что разбирают все стены, которые выходят на улицы Шаумяна и Братский. Также должны были сохранить тот фасад здания, который выходит на улицу Большая Садовая. Работы проводились по воссозданию объекта. Проект заслушали. Вызывало сомнение, что там хотели сделать глубокий подвал - парковку, чуть ли не двухуровневую или трехуровневую», - говорит Кожин.
По словам спикера, на Совете общественники получили заверение у проектировщика рухнувшего исторического здания Владимира Кирьязиева о том, что объект будет сохранен.
«Пытались закрепить фасадную стену, значит хотели сохранить объект, и все у них там рухнуло. Перед обрушением они решили разбирать здание. Видимо, была какая-то аварийная ситуация. По проекту предполагалось все стены, которые были аварийными, закрепить и отреставрировать. Также должны были пристроить те стороны, которые были аварийные. Здание трехфасадное: северный фасад должны были сохранить, восточный - наполовину разобрать, южный - полностью разобрали. С этого работы начинались. Может быть подрядчика поменяли, потому что начинала работы очень солидная организация, у которой есть лицензия. Изначально очень аккуратно все это разбирали по кирпичику с южной стороны», - прокомментировал Кожин.
В 1890-х годах в рухнувшем здании разместилась редакция газеты «Приазовский край». После прихода советской власти здание было национализировано. В конце 2000-х годов здание находилось на балансе Администрации Ростова и не эксплуатировалось.