В рухнувшем историческом здании в Ростове пытались построить подземную парковку

«Пытались закрепить фасадную стену, значит хотели сохранить объект, и все у них там рухнуло. Перед обрушением они решили разбирать здание. Видимо, была какая-то аварийная ситуация. По проекту предполагалось все стены, которые были аварийными, закрепить и отреставрировать. Также должны были пристроить те стороны, которые были аварийные. Здание трехфасадное: северный фасад должны были сохранить, восточный - наполовину разобрать, южный - полностью разобрали. С этого работы начинались. Может быть подрядчика поменяли, потому что начинала работы очень солидная организация, у которой есть лицензия. Изначально очень аккуратно все это разбирали по кирпичику с южной стороны», - прокомментировал Кожин.