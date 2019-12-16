Один человек погиб при взрыве полуприцепа в Ростове

В Ростове-на-Дону в понедельник произошел взрыв в полуприцепе, один человек скончался, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Происшествие случилось в частном доме на улице Вавилова. Во время ремонтных работ в полуприцепе с газовой цистерной произошел взрыв. «Из-за взрыва травмы получил 31-летний мужчина, его забрали медики. По дороге в больницу он скончался», — сказано в сообщении. Отмечается, что на место происшествия приезжали спасатели. Ранее появилась информация, что в Ростовской области произошло четыре несчастных случая с газом, в которых пострадали 12 человек.