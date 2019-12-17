Дело против министра здравоохранения Ростовской области было возбуждено законно

В отношении Татьяны Быковской была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 января. Напомним, что министра здравоохранения области подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, был задержан и отправлен в СИЗО на тот же срок ее заместитель Станислав Беседовский. По версии следствия, чиновники могли быть замешаны в махинациях с госконтрактами в 2017 году.
Но, по мнению Быковской, дело было возбуждено против нее незаконно. Она попыталась обжаловать свой арест. «Судья отказал в удовлетворении ходатайства о признании постановления о возбуждении уголовного дела незаконным», — отметили в суде.
Исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области после задержания Татьяны Быковской стал Андрей Ерошенко.