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Дело против министра здравоохранения Ростовской области было возбуждено законно

17 декабря 2019, 20:14
Фото: instagram.com/bykovskaia.tatiana/
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отклонил ходатайство главы регионального Минздрава Татьяны Быковской, требовавшей признать возбуждение уголовного дела в отношении нее незаконным, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь суда.

В отношении Татьяны Быковской была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 января. Напомним, что министра здравоохранения области подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, был задержан и отправлен в СИЗО на тот же срок ее заместитель Станислав Беседовский. По версии следствия, чиновники могли быть замешаны в махинациях с госконтрактами в 2017 году.

Но, по мнению Быковской, дело было возбуждено против нее незаконно. Она попыталась обжаловать свой арест. «Судья отказал в удовлетворении ходатайства о признании постановления о возбуждении уголовного дела незаконным», — отметили в суде.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области после задержания Татьяны Быковской стал Андрей Ерошенко.

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