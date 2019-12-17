Налоги сахалинской угольной компании «ВГК» прошли мимо бюджета

Примечательно, что «Восточной горнорудной компании» удалось не только выбить себе деньги из фонда, но и налоговые льготы, ускоренное оформление документов, а также приоритетное предоставление права на земельные участки. Судя по таким большим льготам, ВГК должна взамен отправлять в бюджет региона существенную часть своего дохода. На деле же субсидии предоставляются, а прибыль в бюджет не идет.