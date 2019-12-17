Налоги сахалинской угольной компании «ВГК» прошли мимо бюджета

Хозяевами «Восточной горнорудной компании» являются бывший президент и совладелец СУЭК Олег Мисевра, а также владелец группы ИСТ Александр Несис. Так, в 2018 году чистая прибыль ВГК выросла до девяти миллиардов рублей. При этом всего пять лет назад данный показатель уходил в минус, информирует Oilcapital.ru.
Столь стремительное улучшение дел связано с получением денег от Фонда развития Дальнего Востока. Средства выделялись на проект по созданию глубоководного терминала на базе порта Шахтерск. По оценке экспертов, проект должен был обойтись в 36 миллиардов рублей, однако по истечении пяти лет его так и не реализовали.
Примечательно, что «Восточной горнорудной компании» удалось не только выбить себе деньги из фонда, но и налоговые льготы, ускоренное оформление документов, а также приоритетное предоставление права на земельные участки. Судя по таким большим льготам, ВГК должна взамен отправлять в бюджет региона существенную часть своего дохода. На деле же субсидии предоставляются, а прибыль в бюджет не идет.
Как стало известно, структура владения ВГК не разрешает направлять часть дохода в бюджет Сахалина ведь главный акционер организации — Altraso Ventures Ltd. — находится на Кипре. При этом сама «Восточная горнорудная компания» зарегистрирована как структура с уставным капиталом в 10 000 рублей. Из документации следует, что ВГК специализируется на консультациях по вопросам, затрагивающим коммерческую деятельность и управление.
Здесь возникает вопрос: каким образом «прокладочной» компании с кипрским офшором в качестве ключевого акционера удалось выбить столь большие средства из государственного банка и получить налоговые льготы в субъекте РФ, который в последние годы постоянно жалуется на нехватку денег в бюджете? Разбираться в данном вопросе предстоит Фонду развития Дальнего Востока и руководителям Минвостокразвития.