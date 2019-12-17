Первый в РФ детский центр японской культуры откроют в Суворовском в Ростове

С этой целью в конце ноября в рамках 12-го чемпионата мира по каратэ киокушинкай в горном монастыре Мицумине состоялся конгресс бранч-чифов. В процессе прошел экзамен, во время которого житель Суворовского Олег Захаров получил очередной, четвертый дан. Параллельно со спортивной программой сенсей из Суворовского, проводил работу по налаживанию культурного обмена между Ростовской областью и Страной восходящего солнца. Уже удалось достигнуть договоренности с японскими партнерами об открытии в Ростовской области официальных центров тестирования японского языка компании JPT (Japanese Proficiency Test). Прохождение тестирования даст возможность жителям региона участвовать в студенческих обменах между странами, а также позволит проходить стажировки на предприятиях Японии.