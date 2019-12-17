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Первый в РФ детский центр японской культуры откроют в Суворовском в Ростове

17 декабря 2019, 12:53
В жилом районе Суворовский в Ростове-на-Дону откроют первый в России детский центр японской культуры.

2020 год в Ростовской области объявили годом Японии, в рамках которого и пройдет открытие центра, который познакомит юных ростовчан с уникальной школой японской живописи суми-э, основами оригами, интеллектуальными играми, а также предложит курсы японского языка для детей, секции манги, косплей и аниме.

Кроме того, запланировано проведение масштабных спортивных соревнований при поддержке посольства Японии и участие донских спортсменов в Первенстве мира в Японии.

Региональное отделение общества Россия — Япония возглавит тренер СК «Суворов» Олег Захаров. Такое предложение спортсмен получил от коллег после возвращения с 12-го чемпионата мира по карате киокушинкай. Олег Захаров является бранч-чифом, что соответствует рангу директора филиала, международной организации карате в Ростовской области. В рамках своей работы он имеет право принимать экзамены, подтверждать уровень подготовки спортсменов, а также ежегодно не только подтверждать, но и повышать свой уровень.

С этой целью в конце ноября в рамках 12-го чемпионата мира по каратэ киокушинкай в горном монастыре Мицумине состоялся конгресс бранч-чифов. В процессе прошел экзамен, во время которого житель Суворовского Олег Захаров получил очередной, четвертый дан. Параллельно со спортивной программой сенсей из Суворовского, проводил работу по налаживанию культурного обмена между Ростовской областью и Страной восходящего солнца. Уже удалось достигнуть договоренности с японскими партнерами об открытии в Ростовской области официальных центров тестирования японского языка компании JPT (Japanese Proficiency Test). Прохождение тестирования даст возможность жителям региона участвовать в студенческих обменах между странами, а также позволит проходить стажировки на предприятиях Японии.

Результатом этой работы стало то, что Олегу Захарову предложили создать ростовское областное отделение общества Россия — Япония. Основанное еще в 1958 году ОРЯ занимается развитием связей между двумя странами во всех областях жизни — спорт, культура, наука, бизнес и в других сферах. Например, сам Захаров сейчас готовит к изданию монографию по японской культуре в части боевых искусств, основанную на более чем тридцатилетнем опыте личной практики карате, а также использовании материалов из самых разных источников - как восточных, так и западных.

В 2020 году Захарова ожидает большой объем работы. В частности, запланировано открытие японского культурного центра в регионе, строительство медицинского центра в Ростове-на-Дону по соглашению с региональным правительством, увеличение турпотока в обе стороны, проекты в области спорта и экологии.

«Задач много, конечно, я хочу развивать областную федерацию карате киокушинкай», — рассказал Захаров. При этом бранч-чиф отметил, что давно хотел построить мост между Ростовом и Японией, сейчас можно сказать, что первая свая уже забита.

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