Ростовский депутат предлагает вписать в закон о домашнем насилии отказ от прививок

«Вакцинация — это единственное, что продлило жизнь человечества на 25 лет. Я вакцинирую всю свою семью, детей и внуков от всех заболеваний, в том числе от гриппа, последние лет 15 точно. Имея большой опыт работы в здравоохранении, могу сказать, что осложнения от прививок мы видели только у детей, которые заведомо имели какую-то патологию. И эти дети единичны», — рассказала Пискунова.