Ростовский депутат предлагает вписать в закон о домашнем насилии отказ от прививок

Во время пресс-конференции о состоянии регионального здравоохранения один из журналистов рассказал, что по разрабатывающемуся закону о профилактике семейно-бытового насилия отказ делать прививку ребенку может послужить поводом лишения родительских прав. Представитель СМИ попросил прокомментировать эту ситуацию.
«Вакцинация — это единственное, что продлило жизнь человечества на 25 лет. Я вакцинирую всю свою семью, детей и внуков от всех заболеваний, в том числе от гриппа, последние лет 15 точно. Имея большой опыт работы в здравоохранении, могу сказать, что осложнения от прививок мы видели только у детей, которые заведомо имели какую-то патологию. И эти дети единичны», — рассказала Пискунова.
Она отметила, что тиражируемые СМИ мнения иммунологов — всего лишь мнения, не более того. «Сегодня в онкологическом центре Дмитрия Рогачева вакцинируют от ветряной оспы детей, которые получают химиотерапию», — добавила специалист.
По ее словам, родители сегодняшнего дня не видели тяжелого полиомиелита и осложнений от него; детей, больных корью; умирающих от менингоэнцефалита; задыхающихся от дифтерии. «Когда я пришла после института, как раз была эпидемия дифтерии и, к сожалению, мы видели таких детей», — добавила Пискунова.
Специалист полагает, что в вопросе вакцинации надо жестко убрать моменты, касающиеся «особого мнения родителей». «Иначе мы ставим под угрозу других детей, находящихся в коллективах», — сообщила депутат.
По ее словам, если мы лояльно начнем подходить к вопросу вакцинации, то поставим под угрозу наше поколение. Она отметила, что медицинская комиссия может дать отвод в случае, когда ребенку действительно не следует делать прививку, желание родителя не может быть поводом для отказа от вакцинации.