В Ростове появится центр цифрового образования «It-куб»

В Областном доме творчества в субботу состоялась пятая юбилейная торжественная церемония «Триумф-2019». Награждение проходило в семи номинациях: «Достижение года», «Лучшие образовательные практики», «Лучшие проекты года», «Идея года», «Мероприятие года», «Район - лидер года» и «Признание».
«В следующем году откроется первый детский центр цифрового образования «It-куб». Ребята смогут не просто изучать информационные процессы, но и попробуют себя в качестве разработчиков авторских программных проектов, таких как готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности», - сказал Логвиненко в своей приветственной речи.
Кроме того, в Ростове увеличивается число детских объединений по робототехнике и легоконструированию в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, создан Центр робототехники на базе гимназии №5.
Сейчас в Ростове в сфере образования работают около 17 тысяч человек. Каждый год лучшие учителя Ростова становятся лауреатами премии президента Российской Федерации и губернатора Ростовской области. Педагоги представляют наш город на региональном и всероссийском уровнях, занимая призовые места в конкурсах профессионального мастерства.
Глава города наградил Лауреатов премии Президента Российской Федерации 2019 года в рамках Национального Проекта "Образование". Среди награжденных: лучшие учителя РФ, педагоги, которые вошли в число 100 лучших учителей России, образовательные учреждения Ростова-на-Дону, ставшие опорными площадками Российской Академии наук.
Отметили также Лауреата VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2019», в номинации "Лучший инклюзивный детский сад" стал Детский сад № 69. Победителем в общекомандном зачете среди легкоатлетических школ России стала детско-юношеская спортивная школа №1.