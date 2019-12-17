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В Ростове появится центр цифрового образования «It-куб»

17 декабря 2019, 08:24
Фото: RostovGazeta
«Триумф-2019»
В Ростове-на-Дону в следующем году откроется первый детский центр цифрового образования «It-куб», об этом заявил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на торжественной церемонии подведения итогов в сфере образования «Триумф-2019».

В Областном доме творчества в субботу состоялась пятая юбилейная торжественная церемония «Триумф-2019». Награждение проходило в семи номинациях: «Достижение года», «Лучшие образовательные практики», «Лучшие проекты года», «Идея года», «Мероприятие года», «Район - лидер года» и «Признание».

«В следующем году откроется первый детский центр цифрового образования «It-куб». Ребята смогут не просто изучать информационные процессы, но и попробуют себя в качестве разработчиков авторских программных проектов, таких как готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности», - сказал Логвиненко в своей приветственной речи.

Кроме того, в Ростове увеличивается число детских объединений по робототехнике и легоконструированию в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, создан Центр робототехники на базе гимназии №5.

Сейчас в Ростове в сфере образования работают около 17 тысяч человек. Каждый год лучшие учителя Ростова становятся лауреатами премии президента Российской Федерации и губернатора Ростовской области. Педагоги представляют наш город на региональном и всероссийском уровнях, занимая призовые места в конкурсах профессионального мастерства.

Глава города наградил Лауреатов премии Президента Российской Федерации 2019 года в рамках Национального Проекта "Образование". Среди награжденных: лучшие учителя РФ, педагоги, которые вошли в число 100 лучших учителей России, образовательные учреждения Ростова-на-Дону, ставшие опорными площадками Российской Академии наук.

Отметили также Лауреата VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2019», в номинации "Лучший инклюзивный детский сад" стал Детский сад № 69. Победителем в общекомандном зачете среди легкоатлетических школ России стала детско-юношеская спортивная школа №1.

#Новости#Новости Ростова#Город
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