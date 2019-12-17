В Ростове появится центр цифрового образования «It-куб»

«В следующем году откроется первый детский центр цифрового образования «It-куб». Ребята смогут не просто изучать информационные процессы, но и попробуют себя в качестве разработчиков авторских программных проектов, таких как готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности», - сказал Логвиненко в своей приветственной речи.