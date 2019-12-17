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Военного осудили в Ростовской области за сбыт наркотиков

17 декабря 2019, 17:20
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области суд приговорил к длительному сроку заключения рядового запаса Владимира Васильева, который занимался продажей наркотиков, сообщает Главное военное следственное управление СКР.

В 2018 году военный через интернет познакомился с человеком, который занимался продажей наркотиков. Он согласился заниматься сбытом запрещенных веществ на территории Шахт.

«Военный получил информацию о тайнике с наркотиками и забрал их. После этого он начал делать закладки с запрещенными веществами», — сказано в сообщении.

Через некоторое время фигуранта задержали сотрудники полиции. Во время обысков у него обнаружили запрещенные вещества.

В отношении Васильева завели уголовное дело, Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения. Также его оштрафовали на 130 тысяч рублей.

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