Военного осудили в Ростовской области за сбыт наркотиков

В 2018 году военный через интернет познакомился с человеком, который занимался продажей наркотиков. Он согласился заниматься сбытом запрещенных веществ на территории Шахт.
«Военный получил информацию о тайнике с наркотиками и забрал их. После этого он начал делать закладки с запрещенными веществами», — сказано в сообщении.
Через некоторое время фигуранта задержали сотрудники полиции. Во время обысков у него обнаружили запрещенные вещества.
В отношении Васильева завели уголовное дело, Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения. Также его оштрафовали на 130 тысяч рублей.