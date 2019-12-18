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Донских колхозников наказали за равноправие полов в коровнике

18 декабря 2019, 12:32
Фото: maxpixel.net
В Ремонтненском районе оштрафовали колхоз на допущенные нарушения при содержании скота, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской области.

Управление проверило работу племзавода «Киевский», который занимается разведением и содержанием крупного и мелкого рогатого скота. Оказалось, что животные содержатся без разбивки по половозрастным группам.

Также не весь скот был идентифицирован в соответствии с законом. Все это является нарушением установленных правил.

«В отношении юридического и должностного лица составили протоколы об административных правонарушениях. Размер штрафов составил 13 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

От завода потребовали устранить недочеты.

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