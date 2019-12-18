Донских колхозников наказали за равноправие полов в коровнике

Управление проверило работу племзавода «Киевский», который занимается разведением и содержанием крупного и мелкого рогатого скота. Оказалось, что животные содержатся без разбивки по половозрастным группам.
Также не весь скот был идентифицирован в соответствии с законом. Все это является нарушением установленных правил.
«В отношении юридического и должностного лица составили протоколы об административных правонарушениях. Размер штрафов составил 13 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
От завода потребовали устранить недочеты.