Экс-таможенника осудили в Ростовской области за взятку в 4 млн рублей

Бывший таможенник занялся предпринимательской деятельностью. Работая заместителем директора фирмы по оказанию консультационных услуг в сфере таможенного дела, получил четыре миллиона рублей взятки от бизнесмена.
«Деньги предназначались за минимизацию корректировки таможенной стоимости товара по декларациям и положительные результаты камеральной таможенной проверки. Взятку мужчина должен был отдать начальнику отдела Южного таможенного управления», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 1 миллион рублей экс-таможенник хотел оставить себе, но был задержан. Он признал вину и заключил сделку со следствием.
Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.
Сейчас суд рассматривает дело в отношении подельника осужденного.