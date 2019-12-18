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Экс-таможенника осудили в Ростовской области за взятку в 4 млн рублей

18 декабря 2019, 11:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
таможня взятка
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении предпринимателя, бывшего работника таможенных органов за получение крупной взятки, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Бывший таможенник занялся предпринимательской деятельностью. Работая заместителем директора фирмы по оказанию консультационных услуг в сфере таможенного дела, получил четыре миллиона рублей взятки от бизнесмена.

«Деньги предназначались за минимизацию корректировки таможенной стоимости товара по декларациям и положительные результаты камеральной таможенной проверки. Взятку мужчина должен был отдать начальнику отдела Южного таможенного управления», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 1 миллион рублей экс-таможенник хотел оставить себе, но был задержан. Он признал вину и заключил сделку со следствием.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Сейчас суд рассматривает дело в отношении подельника осужденного.

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