Множество домов в Ростове в среду останутся без света

В этот же день обесточат улицы Байкальская, Гранатовая, Еременко, Западная, Калининградская, Карпатская, Линейная, Лобачевского, Семипалатинская, Шекспира. Электричества не будет по улицам Станиславского, Тургеневская, Баумена, Семашко, в переулке Соборный и на Центральном рынке.