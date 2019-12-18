Множество домов в Ростове в среду останутся без света

Света не будет по улицам Мечникова, Миронова, Вятская, Штахановского. Кроме того, ограничения будут действовать по улицам Магнитогорская, Вторая Володарского, Кузнечная и в переулке Судостроительный.
В этот же день обесточат улицы Байкальская, Гранатовая, Еременко, Западная, Калининградская, Карпатская, Линейная, Лобачевского, Семипалатинская, Шекспира. Электричества не будет по улицам Станиславского, Тургеневская, Баумена, Семашко, в переулке Соборный и на Центральном рынке.
В четверг свет выключат на улице Петрашевского, проспекте Стачки и в переулке Музыкальный.