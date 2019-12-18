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«Росконтроль» обозначил марки настоящего сливочного масла

18 декабря 2019, 17:22
Фото: pxhere.com
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, которое представлено на отечественном рынке. Так, большая часть исследуемых образцов не прошла проверку.

Газета “Известия” пишет, что лишь девять из тридцати шести образцов оказались действительно сливочным маслом: «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня». По результатам первой проверки в черный список «Росконтроля» попали двадцать три наименования.

Отмечается, что наибольшему риску подвергаются потребители, приобретающие бюджетную продукцию практически неизвестных марок или не имеющую бренда и придуманного названия.

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