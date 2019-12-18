«Росконтроль» обозначил марки настоящего сливочного масла

Газета “Известия” пишет, что лишь девять из тридцати шести образцов оказались действительно сливочным маслом: «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня». По результатам первой проверки в черный список «Росконтроля» попали двадцать три наименования.