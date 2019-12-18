В двух районах Ростовской области незаконно вырубили деревья

В Семикаракорском и Милютинском районах неизвестные вырубили крымские сосны. По данным фактам проводятся следственные действия.
Усиленное патрулирование лесов началось с 1 ноября. В этих работах участвуют казаки, полицейские, волонтеры.
"Всего запланированы 130 дополнительных рейдов, в том числе в выходные. Они помогут пресечь незаконные вырубки хвойных деревьев", - сообщил глава Минприроды региона Михаил Фишкин.
Отмечается, что штраф за уничтожение дерева может достигать пяти тысяч рублей. За вырубку двух и более сосен грозит уголовное преследование.