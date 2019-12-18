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В двух районах Ростовской области незаконно вырубили деревья

18 декабря 2019, 15:46
Фото: https://pixabay.com/
В лесах Ростовской области продолжается усиленное патрулирование лесов, специалисты зафиксировали незаконные вырубки деревьев, сообщили в правительстве региона.

В Семикаракорском и Милютинском районах неизвестные вырубили крымские сосны. По данным фактам проводятся следственные действия.

Усиленное патрулирование лесов началось с 1 ноября. В этих работах участвуют казаки, полицейские, волонтеры.

"Всего запланированы 130 дополнительных рейдов, в том числе в выходные. Они помогут пресечь незаконные вырубки хвойных деревьев", - сообщил глава Минприроды региона Михаил Фишкин.

Отмечается, что штраф за уничтожение дерева может достигать пяти тысяч рублей. За вырубку двух и более сосен грозит уголовное преследование.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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