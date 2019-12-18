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В каком городе жить интереснее, Ростове или Краснодаре, поспорили в Сети

18 декабря 2019, 08:21
Фото: Sputnik Mania / flickr.com
ростов-на-дону vs краснодар
Жители Ростова-на-Дону в очередной раз поспорили, какой город лучше, их родной или соседний Краснодар, обсуждения развернулись в соцсети.

Поводом послужила просьба одной из горожанок. «Скажите, вот устала слышать, что Краснодар лучше Ростова. Объясните мне пожалуйста, вот чем это он лучше», — написала девушка.

Мнения, как обычно, разделились. Главными аргументами сторонников Краснодара стали чистота на улицах, более мягкий климат и зеленые насаждения, за которыми, в отличие от Ростова, ухаживают. Из минусов называли извечные пробки, узкие улицы и перенаселенность.

Те, кто за Ростов утверждают, что город намного интереснее в плане исторических мест и памятников, вокруг Ростова расположены города, а не станицы, как в Краснодаре, и вообще он шире и просторнее.

Как водится, к общему мнению не пришли, как написал один из комментаторов, «это как сравнить кислое и квадратное».

Ранее туристка из Краснодара назвала Ростов «городом гопников и алкашей».

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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