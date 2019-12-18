В каком городе жить интереснее, Ростове или Краснодаре, поспорили в Сети

Поводом послужила просьба одной из горожанок. «Скажите, вот устала слышать, что Краснодар лучше Ростова. Объясните мне пожалуйста, вот чем это он лучше», — написала девушка.
Мнения, как обычно, разделились. Главными аргументами сторонников Краснодара стали чистота на улицах, более мягкий климат и зеленые насаждения, за которыми, в отличие от Ростова, ухаживают. Из минусов называли извечные пробки, узкие улицы и перенаселенность.
Те, кто за Ростов утверждают, что город намного интереснее в плане исторических мест и памятников, вокруг Ростова расположены города, а не станицы, как в Краснодаре, и вообще он шире и просторнее.
Как водится, к общему мнению не пришли, как написал один из комментаторов, «это как сравнить кислое и квадратное».