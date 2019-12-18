В Ростове «Группа Агроком» Ивана Саввиди не смогла взыскать с ресторатора 6,5 млн руб

Истец пытался привлечь рестораторов к субсидиарной ответственности на сумму 6,5 миллиона рублей, в качестве экс-руководителей ООО «Бамбук А».
Предметом спора стало кафе «Фарш», сгоревшее на Театральной площади в 2014 году. Здание кафе, располагавшееся по адресу Театральный, 42, в 2012 году структура «Агрокома» передала в аренду принадлежавшему Калинич и Овчинниковой ООО «Бамбук А».
В январе 2014 года кафе сгорело, а весной 2015 года договор аренды разорвали из-за постоянной задержки оплаты за пользование помещением. Тогда же постановили, что «Бамбук А» заплатит «Парку» 5,9 миллионов рублей и составили график платежей, но оплата так и не поступила.
В декабре 2018 года ООО «Бамбук А» официально закрылось, по этой причине «Группа Агроком» подало иск к физическим лицам, ранее выступавшими соучредителями организации-должника.