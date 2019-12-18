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В Ростове «Группа Агроком» Ивана Саввиди не смогла взыскать с ресторатора 6,5 млн руб

18 декабря 2019, 15:21
Фото: instagram.com/vadimvkalinich
иван саввиди Вадим Калинич
Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Парк» (входящему в ООО «Группа Агроком» Ивана Саввиди) в иске к бизнесменам Вадиму Калиничу и Людмиле Овчинниковой, следует из документов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Предметом спора стало кафе «Фарш», сгоревшее на Театральной площади в 2014 году. Здание кафе, располагавшееся по адресу Театральный, 42, в 2012 году структура «Агрокома» передала в аренду принадлежавшему Калинич и Овчинниковой ООО «Бамбук А».

В январе 2014 года кафе сгорело, а весной 2015 года договор аренды разорвали из-за постоянной задержки оплаты за пользование помещением. Тогда же постановили, что «Бамбук А» заплатит «Парку» 5,9 миллионов рублей и составили график платежей, но оплата так и не поступила.

В декабре 2018 года ООО «Бамбук А» официально закрылось, по этой причине «Группа Агроком» подало иск к физическим лицам, ранее выступавшими соучредителями организации-должника.

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#Новости#Экономика
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