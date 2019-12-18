В Ростове «Группа Агроком» Ивана Саввиди не смогла взыскать с ресторатора 6,5 млн руб

В январе 2014 года кафе сгорело, а весной 2015 года договор аренды разорвали из-за постоянной задержки оплаты за пользование помещением. Тогда же постановили, что «Бамбук А» заплатит «Парку» 5,9 миллионов рублей и составили график платежей, но оплата так и не поступила.