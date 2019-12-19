Об этом 18 декабря сообщило агентство RNS. Пятилетняя девочка из Краснодарского края вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров
У девочки детский церебральный паралич и родители стали публиковать результаты лечения девочки для фиксирования прогресса. Но в прошлом году отец Юрий и Настя записали видеоролик, набравший 767 млн просмотров, что за год и принесло им указанную сумму. Об этом 18 декабря сообщило агентство RNS.
Лидером рейтинга стал 8-летний блогер Райан Каджи, который в роликах ставил научные эксперименты и распаковывал подарки. Его деятельность на YouTube принесла ему 26 млн долларов. Второе место заняли пятеро друзей старше 30 лет, которые в своих видео выполняли различные трюки, пытаясь побить рекорды Гиннеса. Они смогли заработать 20 млн долларов.