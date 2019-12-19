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Девочка из Краснодарского края вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров

19 декабря 2019, 14:08
Фото: pexels.com
Девочка из Краснодарского края оказалась в тройке наиболее высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии журнала Forbes. Ее доход оценили в 18 млн долларов.

Об этом 18 декабря сообщило агентство RNS. Пятилетняя девочка из Краснодарского края вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров

У девочки детский церебральный паралич и родители стали публиковать результаты лечения девочки для фиксирования прогресса. Но в прошлом году отец Юрий и Настя записали видеоролик, набравший 767 млн просмотров, что за год и принесло им указанную сумму. Об этом 18 декабря сообщило агентство RNS.

Лидером рейтинга стал 8-летний блогер Райан Каджи, который в роликах ставил научные эксперименты и распаковывал подарки. Его деятельность на YouTube принесла ему 26 млн долларов. Второе место заняли пятеро друзей старше 30 лет, которые в своих видео выполняли различные трюки, пытаясь побить рекорды Гиннеса. Они смогли заработать 20 млн долларов.

#Новости#Общество
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