Девочка из Краснодарского края вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров

У девочки детский церебральный паралич и родители стали публиковать результаты лечения девочки для фиксирования прогресса. Но в прошлом году отец Юрий и Настя записали видеоролик, набравший 767 млн просмотров, что за год и принесло им указанную сумму. Об этом 18 декабря сообщило агентство RNS.