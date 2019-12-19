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Голубев распорядился разработать закон о запрете продажи снюса

19 декабря 2019, 14:31
Фото: pixabay.com
снюс закон
На прошедшем 19 декабря заседании антинаркотической комиссии губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал обратить особое внимание на новые синтетические наркотики.

Снюсы, спайсы и соли – под безобидными названиями скрываются серьезные проблемы: зависимость, преступления, искалеченные жизни. По мнению Василия Голубева, вопрос нельзя откладывать. Необходимо оперативно принимать закон, запрещающий оборот синтетических смесей на основе табака – снюсов.

«Вносите предложения, проработайте их и готовьте законопроект о запрете реализации этих смесей. Я не вижу причины, которая мешает принять такой закон на региональном уровне», – заявил глава донского региона.

Особое беспокойство вызывает то, что аудитория употребляющих подобные смеси существенно помолодела. Сегодня в числе зависимых есть не только подростки, но и малолетние дети.

Одну из причин этого эксперты видят в интернете. Областное управление информационной политики подсчитало, что 96% детей и подростков проводят в среднем по 5 часов в день в сети. А распространители наркотиков и подозрительных смесей именно через интернет находят новых клиентов.

Противостоять этому можно не только запретительными мерами, но и образовательными. Василий Голубев поручил соответствующим структурам активизировать антинаркотическую кампанию в сети, прежде всего в социальных сетях.

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