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Отстреливавшийся от полицейского фейерверком бизнесмен арестован в Ростовской области

19 декабря 2019, 09:18
Фото: pexels.com
фейерверк гибдд
В Миллерово арестовали водителя, который начал стрелять в полицейских из фейерверка, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Полицейские 15 декабря остановили на дороге автомобиль, так как заподозрили, что водитель может быть пьяным. Предъявлять документы он отказался и попытался уехать.

«Сотрудники ГИБДД догнали нарушителя, но он зажег в автомобиле фейерверк и дал залп по полицейскому. Водитель восемь раз выстрелил в потерпевшего и повредил его одежду», — сказано в сообщении.

В отношении 45-летнего стрелка завели уголовное дело и посадили его под стражу. В данный момент проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Сейчас нападавший находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал RostovGazeta, что подозреваемый является владельцем строительного магазина и не платит сотрудникам зарплату.

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