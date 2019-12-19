Отстреливавшийся от полицейского фейерверком бизнесмен арестован в Ростовской области

Полицейские 15 декабря остановили на дороге автомобиль, так как заподозрили, что водитель может быть пьяным. Предъявлять документы он отказался и попытался уехать.
«Сотрудники ГИБДД догнали нарушителя, но он зажег в автомобиле фейерверк и дал залп по полицейскому. Водитель восемь раз выстрелил в потерпевшего и повредил его одежду», — сказано в сообщении.
В отношении 45-летнего стрелка завели уголовное дело и посадили его под стражу. В данный момент проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.
Сейчас нападавший находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал RostovGazeta, что подозреваемый является владельцем строительного магазина и не платит сотрудникам зарплату.