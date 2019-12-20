rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СК проверяет условия проживания ветеранов в Сочи после вопроса Путину

20 декабря 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
ветеран путин следком
Доследственную проверку начали в Сочи после обращения журналиста к президенту России Владимиру Путину, сообщил СКР.

На прошедшей в четверг большой пресс-конференции журналист рассказал о бедственном положении ветеранов ВОВ в Сочи. По словам представителя СМИ, в городе к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне построили дома специально для ветеранов. Но на деле участники ВОВ живут в трущобах, а новые дома власти используют в собственных целях, за плату размещая там посторонних людей.

По факту сообщения следственное управление по Краснодарскому краю начало доследственную проверку, ход и результаты которой поставили на контроль центрального аппарата СКР.

Ранее Председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании в Ростове раскритиковал состояние домов престарелых в РФ.

Материалы по теме
Сирийский вопрос стал темой разговора Путина и ЭрдоганаШуткой ответил Путин на реплику об украинских танках на КубаниПутин поблагодарил жительницу Новочеркасска за приглашение на конгресс казаков
#Новости#Новости ЮФО#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00