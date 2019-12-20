СК проверяет условия проживания ветеранов в Сочи после вопроса Путину

На прошедшей в четверг большой пресс-конференции журналист рассказал о бедственном положении ветеранов ВОВ в Сочи. По словам представителя СМИ, в городе к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне построили дома специально для ветеранов. Но на деле участники ВОВ живут в трущобах, а новые дома власти используют в собственных целях, за плату размещая там посторонних людей.