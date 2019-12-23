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Posted 23 декабря 2019, 06:58

Published 23 декабря 2019, 06:58

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Пополнить бюджет за счет налога с самозанятых не сможет Ростовская область

23 декабря 2019, 06:58
Доход в бюджет Ростовской области за счет налога с самозанятых будет незначительным, сообщила министр финансов региона Лилия Федотова.

Как пишет donnews.ru, смысл эксперимента по введению налога на профессиональную деятельность не в деньгах, а в налаживании официальных взаимоотношений самозанятых с государством. Кроме того, в бюджет области идет лишь часть налога с самозанятых, 37% отчисляется в Фонд социального страхования.

Несмотря на то, что закон вступает в силу в 2020 году, более двух тысяч жителей области уже зарегистрировались в качестве самозанятых. Учитывая, что доля самозанятых будет небольшой, то и ощутимой прибыли бюджет не получит.

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