Пополнить бюджет за счет налога с самозанятых не сможет Ростовская область

Posted 23 декабря 2019, 06:58
Published 23 декабря 2019, 06:58
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Как пишет donnews.ru, смысл эксперимента по введению налога на профессиональную деятельность не в деньгах, а в налаживании официальных взаимоотношений самозанятых с государством. Кроме того, в бюджет области идет лишь часть налога с самозанятых, 37% отчисляется в Фонд социального страхования.
Несмотря на то, что закон вступает в силу в 2020 году, более двух тысяч жителей области уже зарегистрировались в качестве самозанятых. Учитывая, что доля самозанятых будет небольшой, то и ощутимой прибыли бюджет не получит.