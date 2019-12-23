В Ростове намерены сократить защитные зоны объектов культурного наследия

По его словам, в администрации города ведется работа над документом, который позволит упростить снос аварийных зданий в центре Ростова. Сейчас в исторической части города насчитывается порядка 40 аварийных объекта, которые не относятся к памятникам культурного наследия. «Сейчас центр города застроен так, что из-за защитных зон объектов культурного наследия мы не можем снести эти здания, но максимум к лету мы уже получим документ, который позволит нам застроить эти участки», — пояснил Логвиненко.