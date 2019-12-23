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В Ростове намерены сократить защитные зоны объектов культурного наследия

23 декабря 2019, 19:36
Фото: pixabay.com
Власти Ростова-на-Дону намерены сократить защитные зоны памятников и упростить снос аварийного и ветхого жилья в центре города, сообщил журналистам сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, в администрации города ведется работа над документом, который позволит упростить снос аварийных зданий в центре Ростова. Сейчас в исторической части города насчитывается порядка 40 аварийных объекта, которые не относятся к памятникам культурного наследия. «Сейчас центр города застроен так, что из-за защитных зон объектов культурного наследия мы не можем снести эти здания, но максимум к лету мы уже получим документ, который позволит нам застроить эти участки», — пояснил Логвиненко.

Он также добавил, что после принятия этого документа, через два-три года центр города будет не узнать. «Когда мы говорим о центре города, мы говорим о понятии капитализации. Пусть бизнес строит двух-трех-четырех-этажные современные здания, но они должны быть в историческом стиле, чтобы не выделяться из общего архитектурного стиля города», — пояснил сити-менеджер.

Напомним, что ранее Логвиненко сообщил о строительстве нового фонтана в парке Левобережный

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