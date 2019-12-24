Установку военной техники начали на «Самбекских высотах» в Ростовской области

Posted 24 декабря 2019, 07:06
Published 24 декабря 2019, 07:06
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
На объекте завершают строительство основного здания комплекса, полностью готова Аллея памяти, заканчивают обустройство парка водопадов и открытого амфитеатра.
На прилегающей территории в 2,8 гектара уже провели озеленение, весной деревья и цветы высадят на еще 3,8 гектара земли. Кроме того, продолжают работы по строительству дороги «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево», в конце декабря начнут возводить пешеходный мост над автострадой. В конце января начнут работы по наполнению внутренней экспозиции, установке и монтажу сложного интерактивного оборудования.
«Самбекские высоты» строят на собранные средства, которые жертвовали обычные жители области и предприниматели, общая сумма пожертвований превысила 562 миллиона рублей.