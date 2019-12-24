Установку военной техники начали на «Самбекских высотах» в Ростовской области

На прилегающей территории в 2,8 гектара уже провели озеленение, весной деревья и цветы высадят на еще 3,8 гектара земли. Кроме того, продолжают работы по строительству дороги «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево», в конце декабря начнут возводить пешеходный мост над автострадой. В конце января начнут работы по наполнению внутренней экспозиции, установке и монтажу сложного интерактивного оборудования.