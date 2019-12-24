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Posted 24 декабря 2019, 07:06

Published 24 декабря 2019, 07:06

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Установку военной техники начали на «Самбекских высотах» в Ростовской области

24 декабря 2019, 07:06
На интерактивной площадке военно-исторического народного комплекса «Самбекские высоты» начали устанавливать военную технику, сообщило правительство Ростовской области.

На объекте завершают строительство основного здания комплекса, полностью готова Аллея памяти, заканчивают обустройство парка водопадов и открытого амфитеатра.

На прилегающей территории в 2,8 гектара уже провели озеленение, весной деревья и цветы высадят на еще 3,8 гектара земли. Кроме того, продолжают работы по строительству дороги «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево», в конце декабря начнут возводить пешеходный мост над автострадой. В конце января начнут работы по наполнению внутренней экспозиции, установке и монтажу сложного интерактивного оборудования.

«Самбекские высоты» строят на собранные средства, которые жертвовали обычные жители области и предприниматели, общая сумма пожертвований превысила 562 миллиона рублей.

#Общество#Новости
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