В Ростовской области 10 тысяч человек займутся переписью населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Ростовская область активно готовится к сбору информации. В этот раз жители смогут сами заполнить свои данные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В регионе утвержден «План мероприятий по организации участия жителей Ростовской области в интернет-переписи в рамках подготовки и проведения ВПН-2020». Девизом переписи в России в 2020 году выбрали слоган «Создадим будущее».