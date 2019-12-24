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В Ростовской области 10 тысяч человек займутся переписью населения

24 декабря 2019, 11:21
Фото: vk.com/rostovstat_161
перепись населения
В Ростовской области в 2020 году около десяти тысяч человек будут заняты в переписи населения, рассказала во время пресс-конференции руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Ростовская область активно готовится к сбору информации. В этот раз жители смогут сами заполнить свои данные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В регионе утвержден «План мероприятий по организации участия жителей Ростовской области в интернет-переписи в рамках подготовки и проведения ВПН-2020». Девизом переписи в России в 2020 году выбрали слоган «Создадим будущее».

«Всего около 10 тысяч человек будут заниматься переписью населения в Ростовской области. Сбор данных будет осуществляться с помощью планшетов, в нашем регионе везде есть интернет, поэтому переписные листы в традиционном смысле не будут использоваться. В области процесс цифровизации полностью охвачен», — отметила Самойлова.

Марина Самойлова
Фото: RostovGazeta

Также глава Ростовстата добавила, что на крупных торговых центрах, предприятиях и организациях будут установлены мобильные пункты для переписи.

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