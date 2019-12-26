Ситуация с сибирской язвой в Ставропольском крае находится на контроле у губернатора

Он подтвердил факт заражения сибирской язвой одной из жительниц села Подлужного Ставропольского края, но ситуация находится на личном контроле у губернатора Ставропольского края. «Сейчас работает комиссия, и будет принято окончательное решение. Все службы работают, все необходимые мероприятия проводятся», — пояснил глава района.