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Posted 26 декабря 2019, 18:46

Published 26 декабря 2019, 18:46

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Ситуация с сибирской язвой в Ставропольском крае находится на контроле у губернатора

26 декабря 2019, 18:46
Ситуация с заражением жительницы соседнего Ставропольского края сибирской язвой находится под контролем всех служб, сообщил на «Прямой линии» глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов.

Он подтвердил факт заражения сибирской язвой одной из жительниц села Подлужного Ставропольского края, но ситуация находится на личном контроле у губернатора Ставропольского края. «Сейчас работает комиссия, и будет принято окончательное решение. Все службы работают, все необходимые мероприятия проводятся», — пояснил глава района.

В настоящее время больная находится в инфекционном изоляторе. Признаки заражения у ее родных не обнаружены, по линии ветеринарии очаг заболевания также не был подтвержден.

Владимир Козлов призвал не поддаваться панике.

Напомним, что за прошлую неделю в Таганроге выявили случаи пневмонии в шести детских садах и одной школе.

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