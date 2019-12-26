Ситуация с сибирской язвой в Ставропольском крае находится на контроле у губернатора

Posted 26 декабря 2019, 18:46
Published 26 декабря 2019, 18:46
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
Он подтвердил факт заражения сибирской язвой одной из жительниц села Подлужного Ставропольского края, но ситуация находится на личном контроле у губернатора Ставропольского края. «Сейчас работает комиссия, и будет принято окончательное решение. Все службы работают, все необходимые мероприятия проводятся», — пояснил глава района.
В настоящее время больная находится в инфекционном изоляторе. Признаки заражения у ее родных не обнаружены, по линии ветеринарии очаг заболевания также не был подтвержден.
Владимир Козлов призвал не поддаваться панике.
Напомним, что за прошлую неделю в Таганроге выявили случаи пневмонии в шести детских садах и одной школе.