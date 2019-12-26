Вооруженному жителю Шахт удалось ограбить банк

Posted 26 декабря 2019, 10:46
Published 26 декабря 2019, 10:46
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
В полицию обратились сотрудники финансового учреждения и рассказали о нападении. В течение 30 минут был задержан 44-летний подозреваемый.
«Мужчина оказался на автобусной остановке, он намеревался покинуть город на общественном транспорте. Во время обысков у него изъяли три тысячи рублей и нож», — уточнили в полиции.
Отмечается, что оружие направили на исследование. По факту разбоя завели уголовное дело, максимальное наказание составляет восемь лет заключения.