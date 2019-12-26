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Posted 26 декабря 2019, 10:46

Published 26 декабря 2019, 10:46

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Вооруженному жителю Шахт удалось ограбить банк

26 декабря 2019, 10:46
В Ростовской области задержали местного жителя, который ограбил офис банка, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники финансового учреждения и рассказали о нападении. В течение 30 минут был задержан 44-летний подозреваемый.

«Мужчина оказался на автобусной остановке, он намеревался покинуть город на общественном транспорте. Во время обысков у него изъяли три тысячи рублей и нож», — уточнили в полиции.

Отмечается, что оружие направили на исследование. По факту разбоя завели уголовное дело, максимальное наказание составляет восемь лет заключения.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который промышлял ограблениями кредитных учреждений.

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