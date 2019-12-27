Грабитель в Ростовской области избил женщину, которая пыталась его остановить

Posted 27 декабря 2019, 07:05
Published 27 декабря 2019, 07:05
Modified 1 октября, 13:11
Updated 1 октября, 13:11
Так, одна из местных жительниц обратилась в полицию с заявлением, что в ее дом пробрался грабитель и похитил ее личные вещи.
Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали по горячим следам 39-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.
Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый ночью влез в дом к своей знакомой через окно, когда та спала. Женщина проснулась от того, что мужчина зашел к ней в спальню и стал копаться в ее личных вещах. Потерпевшая попыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее и потребовал отдать ему деньги и золото. Женщина испугалась и отдала все что было, после чего ночной «гость» скрылся.
Сотрудникам полиции удалось частично вернуть украденные ценные вещи законной владелице. «В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.