Грабитель в Ростовской области избил женщину, которая пыталась его остановить

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый ночью влез в дом к своей знакомой через окно, когда та спала. Женщина проснулась от того, что мужчина зашел к ней в спальню и стал копаться в ее личных вещах. Потерпевшая попыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее и потребовал отдать ему деньги и золото. Женщина испугалась и отдала все что было, после чего ночной «гость» скрылся.