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Posted 27 декабря 2019, 07:05

Published 27 декабря 2019, 07:05

Modified 1 октября, 13:11

Updated 1 октября, 13:11

Грабитель в Ростовской области избил женщину, которая пыталась его остановить

27 декабря 2019, 07:05
Полицейские в Неклиновском районе Ростовской области по горячим следам задержали подозреваемого в краже, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Так, одна из местных жительниц обратилась в полицию с заявлением, что в ее дом пробрался грабитель и похитил ее личные вещи.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали по горячим следам 39-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый ночью влез в дом к своей знакомой через окно, когда та спала. Женщина проснулась от того, что мужчина зашел к ней в спальню и стал копаться в ее личных вещах. Потерпевшая попыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее и потребовал отдать ему деньги и золото. Женщина испугалась и отдала все что было, после чего ночной «гость» скрылся.

Сотрудникам полиции удалось частично вернуть украденные ценные вещи законной владелице. «В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области задержали рецидивиста, грабившего водителей.

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