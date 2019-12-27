Уголовное дело завели на аптекаря за продажу Лирики ростовчанам

Posted 27 декабря 2019, 12:42
Published 27 декабря 2019, 12:42
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
В полицию поступило сообщение, что в одной из аптек можно без рецепта купить сильнодействующие вещества. После этого была организована проверка.
«В рамках оперативных мероприятий 49-летняя сотрудница продала капсулы препарата „Лирика“. Правоохранители изъяли все лекарства, хранившиеся без учета», — уточнили в полиции.
По данному факту завели уголовное дело. Сейчас в регионе проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление фактов незаконной продажи лекарств сотрудниками аптек.