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Posted 27 декабря 2019, 12:42

Published 27 декабря 2019, 12:42

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Уголовное дело завели на аптекаря за продажу Лирики ростовчанам

27 декабря 2019, 12:42
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении работницы аптеки за незаконную продажу препаратов, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение, что в одной из аптек можно без рецепта купить сильнодействующие вещества. После этого была организована проверка.

«В рамках оперативных мероприятий 49-летняя сотрудница продала капсулы препарата „Лирика“. Правоохранители изъяли все лекарства, хранившиеся без учета», — уточнили в полиции.

По данному факту завели уголовное дело. Сейчас в регионе проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление фактов незаконной продажи лекарств сотрудниками аптек.

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