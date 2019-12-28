Игрок ФК «Ростов» исполнил мечту юного болельщика

Posted 28 декабря 2019, 09:20
Published 28 декабря 2019, 09:20
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
У Шаршакова серьезные проблемы со здоровьем, но он старается посещать все домашние игры клуба. Его любимым игроком является Байрамян.
«Парень загадал желание встретиться с футболистом. Игрок приехал к нему в гости 26 декабря и подарил мяч с автографом», — сказано в сообщении.
Байрамян рассказал, что очень гордится тем, что побывал рядом с таким болельщиком.
Добавим, что сейчас «Ростов» находится на зимнем перерыве, занимая третье место турнирной таблицы Чемпионата России.