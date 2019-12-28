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Posted 28 декабря 2019, 09:20

Published 28 декабря 2019, 09:20

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Игрок ФК «Ростов» исполнил мечту юного болельщика

28 декабря 2019, 09:20
Игрок футбольного клуба «Ростов» Хорен Байрамян перед Новым годом исполнил мечту 14-летнего Андрея Шаршакова, сообщается на сайте команды.

У Шаршакова серьезные проблемы со здоровьем, но он старается посещать все домашние игры клуба. Его любимым игроком является Байрамян.

«Парень загадал желание встретиться с футболистом. Игрок приехал к нему в гости 26 декабря и подарил мяч с автографом», — сказано в сообщении.

Байрамян рассказал, что очень гордится тем, что побывал рядом с таким болельщиком.

Добавим, что сейчас «Ростов» находится на зимнем перерыве, занимая третье место турнирной таблицы Чемпионата России.

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