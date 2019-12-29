Разбитые и перегруженные: что не так с дорогами в Ростовской области

В 2019 году в Ростовской области отремонтировали около 450 километров дорог. С учетом того, что всего в регионе порядка 35 тысяч километров дорожного полотна, это цифра не так велика.

Сейчас остаются перегруженными некоторые участки федеральных трасс, разбитыми — часть муниципальных и внутригородских транспортных артерий. Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, какие дороги в Ростовской области нуждаются в ремонте и почему не получается отремонтировать их все сразу. Что сделали в этом году На пресс-конференции, посвященной итогам года, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов рассказал, что федеральную дорожную сеть за последние годы нам удалось привести в порядок, она финансируется практически на 100% от норматива. «В региональной и местной сети, безусловно, осталось большое количество вопросов, которые требуют внимания и системного подхода. Поэтому одним из важнейших событий уходящего года стало то, что в нем реализовывался национальный проект „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Именно в рамках него мы развернули достаточно серьезную работу по объектам нашей дорожной сети», — сообщил Иванов. Он добавил, что под пристальным вниманием находились дороги регионального и местного значения. «В этом году работы велись на 204 объектах. С учетом переходящих участков — 130 дорог регионального и местного значения, 74 объекта муниципальной дорожной сети. Были отремонтированы практически 450 километров дорог», — рассказал министр транспорта. Спикер пояснил, что практически все работы завершены. «Еще идет установка постов весогабаритного контроля, но это технические работы, а не асфальтобетонные», — заключил он. По данным пресс-службы министерства транспорта региона, в 2019 году ликвидированы семь участков трасс, которые являлись местами концентрации ДТП годом ранее. В этих местах произошло 23 аварии. «Участки оснастили щитами „аварийно-опасный участок“, элементами интеллектуальных и автоматизированных систем, в том числе камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, для сокращения таких мест на дороги нанесли горизонтальную дорожную разметку, сделали шумовые полосы, установили барьерные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики. «В числе объектов с очагами аварийности — трасса Ростов-на-Дону — Ставрополь, Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск, Егорлыкская — Сальск, Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное, Миллерово — Луганск, Ростов-на-Дону — Азов», — заключили в Министерстве. Что планируют чинить «Первое, что лежит в основе мест пристального внимания, в том числе в рамках нацпроекта, — это места ДТП. Их определено порядка 200. Наша задача — работа над этими местами, чтобы в следующем году на их же месте не сохранялась такая же аварийность. Это постоянная работа», — рассказал Андрей Иванов на пресс-конференции. По его словам, на сегодняшний день нельзя гарантировать, что в регионе не возникнет новых мест концентрации аварий. «Порой не совсем корректно нанесена дорожная разметка и какие-то другие события, например, открытие магазина, может привести к большому количеству ДТП. Это нас вынуждает к постоянному взаимодействию с органами ГИБДД. Если раньше мы такие места определяли по итогам года, потом ежеквартально, то сейчас мы будем работать ежемесячно, если потребуется, то еженедельно», — заключил министр транспорта региона. Кроме этого спикер сообщил, что сейчас в режиме перегрузки работает участок М-4 «Дон» в ростовской агломерации (федеральная сеть). Эту задачу должен решить обход Аксая, который планируют закончить к 2024 году. В региональной сети он назвал перегруженной дорогу Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. «В этом году мы вложили порядка 900 миллионов рублей в реконструкцию участков этой дороги. Не получается, к сожалению, в короткий срок ее всю привести в нормативное состояние. Мы из года в год направляем значительное количество средств, доводя ее до норматива», — сообщил Иванов. По его словам, эту дорогу планируют передать в федеральную собственность к 2022 году, тогда она получит практически 100% финансирования. «Вторая региональная дорога, которая абсолютно точно достойна нашего внимания — дорога на Ставрополь», — сообщил министр. Он пояснил, что ее тоже планируют отдать в федеральную собственность, сейчас идут переговоры со ставропольскими властями. Недочеты ремонта: грунтовые дороги и забытые съезды Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев считает, что местные дороги находятся в ужасном состоянии, муниципалитеты не справляются с их ремонтом. «В сельских поселениях много грунтовых дорог, и по ним поступают обращения. Я обращаюсь в прокуратуру, и в 99% есть нарушения, администрациям выписывают предписания. Если нарушения не устраняют, то я обращаюсь повторно, и дорогу ремонтируют через суд», — рассказал Федяев. Он отметил, что только в этом месяце были обращения по поводу Новочеркасска, Сальска и других территорий. «Что касается федеральных трасс, то по ним есть жалобы, потому что не учитываются съезды в поселения, садоводческие товарищества. Недавно такой вопрос поднимался в Мясниковском районе: там не сделали съезд и разворот. Создали максимально некомфортные условия для жителей, им нужно ехать по грунтовой дороге, чтобы развернуться», — сообщил депутат. Он добавил, что это свидетельствует об отсутствии связи между федеральной и региональной властью. Кроме этого Федяев рассказал, что отремонтированную трассу в сторону Новошахтинска разбили грузовики «тонары» весом 60-70 тонн. Депутат пояснил, что на трассе нет постов ГИБДД и весогабаритных рамок, которые бы могли контролировать вес проезжающих машин. По словам депутата, в бюджете якобы нет денег на установку рамок, хотя дальнейший ремонт дороги обходится значительно дороже. «Предприниматели, которые занимаются добычей щебня, везут щебень по этой дороге, ни одна трасса машины такого веса не выдержит. Вот осенью этого года на нее снова выделили деньги, будут снова делать ремонт», — сообщил собеседник. «В ноябре на ремонт проспекта Стачки от Тружеников до Зорге выделили почти 23 миллиона рублей. Но при этом это нормальная дорога, там нет ни выбоин, ни ям. И ремонт начнется с 15 января, в не очень благоприятный погодный период. Хотя в том же Ростове есть разбитые дороги, даже без покрытия», — рассказал Федяев. Он добавил, что направил запрос в прокуратуру. «Оказалось, что там действительно есть нарушения, не был предоставлен акт о состоянии дороги. При этом на ремонт выделили 11 миллионов из федерального бюджета, 11 — из регионального, и остальное из муниципального», — заключил собеседник. По мнению Федяева, в целом, средства на ремонт дорог не всегда расходуются рационально и эффективно. Ремонтировать по городу, а не по километрам Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов считает, что в регионе за последнее время сделали рывок в ремонте дорог: качество работ стало получше, появились подрядчики, которые пользуются новыми технологиями. По его словам, это поможет избежать переделки ремонта каждый год. «Вы, наверное, обратили внимание на то, что дороги ремонтируют кусками. Мы делали капитальный ремонт дороги от Ростова на Новошахтинск, через Родионово-Несветайский. Но почему-то там участок метров 600 или километр остался таким же, как и был. То есть едешь по хорошей дороге и доезжаешь до места, которое разбито вдрабадан. Не имею понятия, почему такой подход», — рассказал депутат. По его словам, сейчас дорожный фонд размывают по всем городам: чуть-чуть ремонтируют в Шахтах, чуть-чуть — в Волгодонске, чуть-чуть — в Каменске и так далее. «Я бы предложил другой подход — взять и отремонтировать дороги, например, в Шахтах и Таганроге. И забыть про эти города на шесть лет, потому что он [ремонт] будет на гарантии. А в следующем году сделать другие города», — рассказал Косинов. Он отметил, что когда деньги распылены, их трудно посчитать. «А когда их вкладываешь в одно место, их легче рассчитать и проконтролировать качество», — заключил собеседник.