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Posted 31 декабря 2019, 07:54

Published 31 декабря 2019, 07:54

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Ростовчанка Костенко шокировала подписчиков молодой мамой

31 декабря 2019, 07:54
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону удивила подписчиков, опубликовав фото матери, снимок появился на странице девушки в Instagram.

На снимке Костенко обнимает свою мать. Она рассказала, что взяла ее с собой на плановый осмотр в медицинский центр.

"Правда никто не поверил, что она является моей матерью. Сестра, не иначе. Вот вам, как минимум, один из плюсов молодого материнства", - заявила ростовчанка.

Она написала, что до этого в клинику с ней ездил отец. Пользователи в комментариях удивились, что мать модели очень молодо выглядит.

"Я тоже подумала что сестра, так похожи и такая молодая", - заявила одна из подписчиц.

Ранее Костенко рассказала, как сломала руку.

#Общество#Новости
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