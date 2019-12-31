Ростовчанка Костенко шокировала подписчиков молодой мамой

Posted 31 декабря 2019, 07:54
Published 31 декабря 2019, 07:54
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
На снимке Костенко обнимает свою мать. Она рассказала, что взяла ее с собой на плановый осмотр в медицинский центр.
"Правда никто не поверил, что она является моей матерью. Сестра, не иначе. Вот вам, как минимум, один из плюсов молодого материнства", - заявила ростовчанка.
Она написала, что до этого в клинику с ней ездил отец. Пользователи в комментариях удивились, что мать модели очень молодо выглядит.
"Я тоже подумала что сестра, так похожи и такая молодая", - заявила одна из подписчиц.