Долгожданный снег обещают ростовчанам в ночь на 2 января

Posted 1 января 2020, 07:46
Published 1 января 2020, 07:46
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Температура воздуха днем 1 января поднимется до 3 градусов выше нуля. При этом погода будет пасмурной, возможен небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду. Давление окажется на отметке 751 миллиметр ртутного столба.
В ночь на 2 января в южной столице пойдет снег. Температура воздуха опустится до минус 1. Правда, многим ростовчанам так и не удастся его увидеть - уже утром 2 января столбики термометров поднимутся до плюс 1. В четверг ветер стихнет до 3 метров в секунду и осадков не ожидается. Ночью похолодает до минус 3.
В новогоднюю ночь в Ростове вместо долгожданного снега пошел дождь. Но жители города не растерялись и стали поздравлять друг друга в социальных сетях с первым дождем 2020 года.