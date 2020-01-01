Долгожданный снег обещают ростовчанам в ночь на 2 января

В ночь на 2 января в южной столице пойдет снег. Температура воздуха опустится до минус 1. Правда, многим ростовчанам так и не удастся его увидеть - уже утром 2 января столбики термометров поднимутся до плюс 1. В четверг ветер стихнет до 3 метров в секунду и осадков не ожидается. Ночью похолодает до минус 3.