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Posted 1 января 2020, 07:46

Published 1 января 2020, 07:46

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Долгожданный снег обещают ростовчанам в ночь на 2 января

1 января 2020, 07:46
В Ростове-на-Дону в первый день наступившего 2020 года синоптики прогнозируют дождливую погоду, следует из информации Гидрометцентра.

Температура воздуха днем 1 января поднимется до 3 градусов выше нуля. При этом погода будет пасмурной, возможен небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду. Давление окажется на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

В ночь на 2 января в южной столице пойдет снег. Температура воздуха опустится до минус 1. Правда, многим ростовчанам так и не удастся его увидеть - уже утром 2 января столбики термометров поднимутся до плюс 1. В четверг ветер стихнет до 3 метров в секунду и осадков не ожидается. Ночью похолодает до минус 3.

В новогоднюю ночь в Ростове вместо долгожданного снега пошел дождь. Но жители города не растерялись и стали поздравлять друг друга в социальных сетях с первым дождем 2020 года.

Ждете ли вы снег?
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#Анна Петрова#Общество#Новости
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