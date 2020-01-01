В Ростовской области обнаружили два новых вида мышей

Сообщается, что европейская мышь помимо Ростовской области в России встречается лишь в нескольких регионах, в частности, Белгородской и Курской областях. При этом в Ростовской области есть и степные мыши, которые распространены в Ставропольском, Краснодарском крае, Калмыкии. Они не обитают в северных регионах.