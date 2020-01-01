В Ростовской области обнаружили два новых вида мышей

Posted 1 января 2020, 12:32
Published 1 января 2020, 12:32
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Он сообщил, что на территории области встречаются малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая мыши. Но в результате исследования, проведенного учеными, были обнаружены также степная или желтобрюхая мышь, а также обыкновенная лесная или европейская.
Оба вида этих мышей обитают в лесу. «Больше нигде в стране столько видов одновременно не обитает», — сообщил Стахеев. Ученый пояснил, что это связано с разнообразным ландшафтом в регионе.
Сообщается, что европейская мышь помимо Ростовской области в России встречается лишь в нескольких регионах, в частности, Белгородской и Курской областях. При этом в Ростовской области есть и степные мыши, которые распространены в Ставропольском, Краснодарском крае, Калмыкии. Они не обитают в северных регионах.