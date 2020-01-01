rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января 2020, 12:32

Published 1 января 2020, 12:32

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

В Ростовской области обнаружили два новых вида мышей

1 января 2020, 12:32
В Ростовской области ученые обнаружили два новых вида мышей, ранее не встречавшихся на территории региона, пишет РИА «Новости» с ссылкой на зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидата биологических наук Валерия Стахеева.

Он сообщил, что на территории области встречаются малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая мыши. Но в результате исследования, проведенного учеными, были обнаружены также степная или желтобрюхая мышь, а также обыкновенная лесная или европейская.

Оба вида этих мышей обитают в лесу. «Больше нигде в стране столько видов одновременно не обитает», — сообщил Стахеев. Ученый пояснил, что это связано с разнообразным ландшафтом в регионе.

Сообщается, что европейская мышь помимо Ростовской области в России встречается лишь в нескольких регионах, в частности, Белгородской и Курской областях. При этом в Ростовской области есть и степные мыши, которые распространены в Ставропольском, Краснодарском крае, Калмыкии. Они не обитают в северных регионах.

#Анна Петрова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика