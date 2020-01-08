Стало известно, какие турсобытия пройдут в Ростовской области в 2020 году

«Для участия в историко-культурных мероприятиях в Ростовскую область съезжаются представители военно-исторических клубов. Зрелищные реконструкции проходят на фестивалях „Осада Азова 1641 года“, „Время мечей“, „Великий шелковый путь на Дону“, „Оборона Таганрога 1855 года“. Интерес к событийным мероприятиям Ростовской области растет, что находит отражение в профессиональных рейтингах, — отмечает министр экономического развития донского региона Максим Папушенко. — Регион занимает 15-е место в национальном туристическом рейтинге, включен в „Золотую лигу“ событийного и выездного туризма, топ-3 осенних винных фестивалей и мест гастрономического туризма, состоит в десятке любимых мест отдыха россиян во время майских праздников и, по версии туристического сервиса maps.me., в пятерке самых популярных направлений в России у иностранных туристов».