Стало известно, какие турсобытия пройдут в Ростовской области в 2020 году

Posted 8 января 2020, 07:10
Published 8 января 2020, 07:10
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
В течение 2020 года на территории Ростовской области будут представлены самые разные направления туризма, среди которых историко-культурный, этнографический, эногастрономический.
Так, в самом начале марта в Новочеркасске состоится первый весенний фестиваль вина и конкурс «Автохтонные вина Дона», а в апреле полюбоваться цветением тюльпанов приглашает фестиваль «Воспетая степь».
В перечень туристических мероприятий также вошли ставшие любимыми гастрономический праздник «Донская уха», фестиваль виноградарства и виноделия «Донская лоза», единственные в стране гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу».
В культурной сфере жителей и гостей региона ожидают литературно-фольклорный фестиваль «Калининское лето», фестивали авторской песни «Покровские зори» и «Струны души», Международные Каяльские чтения, Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна».
Кроме того, в 2020 году в Ростовской области будут отмечать 450-летие служения донских казаков Российскому государству, 215-летие со дня основания донским атаманом М. И. Платовым города Новочеркасска. В мае традиционно пройдут Вёшенские шермиции, а в последнюю субботу каждого из летних месяцев тысячи любителей вольных песен собирает межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого!».
«Для участия в историко-культурных мероприятиях в Ростовскую область съезжаются представители военно-исторических клубов. Зрелищные реконструкции проходят на фестивалях „Осада Азова 1641 года“, „Время мечей“, „Великий шелковый путь на Дону“, „Оборона Таганрога 1855 года“. Интерес к событийным мероприятиям Ростовской области растет, что находит отражение в профессиональных рейтингах, — отмечает министр экономического развития донского региона Максим Папушенко. — Регион занимает 15-е место в национальном туристическом рейтинге, включен в „Золотую лигу“ событийного и выездного туризма, топ-3 осенних винных фестивалей и мест гастрономического туризма, состоит в десятке любимых мест отдыха россиян во время майских праздников и, по версии туристического сервиса maps.me., в пятерке самых популярных направлений в России у иностранных туристов».