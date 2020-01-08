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Posted 8 января 2020, 07:10

Published 8 января 2020, 07:10

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Стало известно, какие турсобытия пройдут в Ростовской области в 2020 году

8 января 2020, 07:10
В Ростовской области был опубликован календарь туристических событий в 2020 году, говорится в сообщении регионального правительства.

В течение 2020 года на территории Ростовской области будут представлены самые разные направления туризма, среди которых историко-культурный, этнографический, эногастрономический.

Так, в самом начале марта в Новочеркасске состоится первый весенний фестиваль вина и конкурс «Автохтонные вина Дона», а в апреле полюбоваться цветением тюльпанов приглашает фестиваль «Воспетая степь».

В перечень туристических мероприятий также вошли ставшие любимыми гастрономический праздник «Донская уха», фестиваль виноградарства и виноделия «Донская лоза», единственные в стране гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу».

В культурной сфере жителей и гостей региона ожидают литературно-фольклорный фестиваль «Калининское лето», фестивали авторской песни «Покровские зори» и «Струны души», Международные Каяльские чтения, Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна».

Кроме того, в 2020 году в Ростовской области будут отмечать 450-летие служения донских казаков Российскому государству, 215-летие со дня основания донским атаманом М. И. Платовым города Новочеркасска. В мае традиционно пройдут Вёшенские шермиции, а в последнюю субботу каждого из летних месяцев тысячи любителей вольных песен собирает межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого!».

«Для участия в историко-культурных мероприятиях в Ростовскую область съезжаются представители военно-исторических клубов. Зрелищные реконструкции проходят на фестивалях „Осада Азова 1641 года“, „Время мечей“, „Великий шелковый путь на Дону“, „Оборона Таганрога 1855 года“. Интерес к событийным мероприятиям Ростовской области растет, что находит отражение в профессиональных рейтингах, — отмечает министр экономического развития донского региона Максим Папушенко. — Регион занимает 15-е место в национальном туристическом рейтинге, включен в „Золотую лигу“ событийного и выездного туризма, топ-3 осенних винных фестивалей и мест гастрономического туризма, состоит в десятке любимых мест отдыха россиян во время майских праздников и, по версии туристического сервиса maps.me., в пятерке самых популярных направлений в России у иностранных туристов».

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