Ростовчане потребовали запретить строительство высотки на месте мельницы Парамонова

В частности, речь идет о мельнице купца и мецената Елпидифора Парамонова, где после 1930 года действовал крупяной завод. Сейчас на месте предприятия остался склад мельницы, заброшенный мукомольный завод и причал. От самого здания мельницы осталось лишь несколько опор для галерей и транспортеров, по которым, проходила погрузка на судна.