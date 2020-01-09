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Posted 9 января 2020, 12:22

Published 9 января 2020, 12:22

Modified 1 октября, 13:31

Updated 1 октября, 13:31

Ростовчане потребовали запретить строительство высотки на месте мельницы Парамонова

9 января 2020, 12:22
Жители Ростова-на-Дону голосуют за отмену строительства 32-этажного жилого комплекса «Донской причал» на месте здания склада мельницы купца Елпидифора Парамонова и прилегающей к нему территории, петицию в разделе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации разместила жительница города Наталья Раевская.

В сообщении сказано, что высотку планируется построить в первом квартале 2022 года. Возведение жилого комплекса запланировано по улице Береговая, 71-75. Сейчас на этом месте находится памятник архитектуры ХХ века.

В частности, речь идет о мельнице купца и мецената Елпидифора Парамонова, где после 1930 года действовал крупяной завод. Сейчас на месте предприятия остался склад мельницы, заброшенный мукомольный завод и причал. От самого здания мельницы осталось лишь несколько опор для галерей и транспортеров, по которым, проходила погрузка на судна.

По словам автора сообщения, данная территория является охранной зоной объекта культурного наследия и несет историческую ценность. Кроме того, территория будущего комплекса прилегает к охранной зоне ОКН, и является зоной регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В таких зонах запрещается высотное строительство. По мнению ростовчанки, высотка исказит силуэтность Ростова, перекроет вид на доминанту и символ города — стелу «Освободителям Ростова» на Театральной площади, а узкие улицы исторического центра города не рассчитаны на большой автомобильный трафик.

Причал является популярным местом у жителей и гостей города. «В связи с вышеперечисленным, прошу изменить принятое решение о застройке улицы Береговой, 71-75. Самым рациональным решением будет — сохранение и благоустройство всей территории, консервация уцелевших опор мельницы», — написала ростовчанка.

За предложение Натальи Раевской проголосовали уже более полусотни жителей города. Один человек высказался «против».

Ранее власти Ростова пообещали сохранить исторические здания в центре города.

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