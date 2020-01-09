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Posted 9 января 2020, 08:02

Published 9 января 2020, 08:02

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

В Ростовской области призвали истреблять коррупцию китайскими методами

9 января 2020, 08:02
В Ростовской области следует бороться с коррупцией китайскими способами, сообщил депутат Евгений Федяев.

По его мнению, антикоррупционная работа сейчас является неэффективной из-за отсутствия должного внутреннего контроля. Он предложил взять за основу китайские «Восемь правил бережливости».

Федяев заявил, что только в минувшем году были наказаны свыше восьми тысяч чиновников. Китай при этом сэкономил 160 миллиардов долларов.

«Нужно запретить траты бюджета на приветственные баннеры для чиновников при проведении мероприятий, красные дорожки, торжественные открытия. Нужно сократить финансирование публикаций о работе чиновников и запретить банкеты», — заявил парламентарий.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области в 2019 году осудили более 240 коррупционеров.

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#Политика#Новости
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