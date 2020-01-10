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Posted 10 января 2020, 06:57

Published 10 января 2020, 06:57

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза отправят в СИЗО Ростовской области

10 января 2020, 06:57
Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который получил реальный срок, доставят в СИЗО в Ростовской области, пишет издание ТАСС.

В данный момент Цеповяз отбывает наказание в Омске, на следующей неделе его этапируют в донской регион. С его участием проведут следственные действия по новым делам.

Одновременно с этим завершилось расследование дела в отношении сотрудников колонии после появившейся информации, что Цеповяз ел крабов, икру и жарил шашлыки.

Ранее из амурской колонии Цеповяза перевели в Омск, сейчас после завершения расследования дела появилась возможность доставить его в Ростовскую область. Здесь расследуется дело по факту вымогательства.

«Цеповяза доставят на один месяц в СИЗО № 1. Потерпевшие по уголовным делам намерены добиться предъявления ему обвинений», — пишет издание.

Напомним, банда Цапков на протяжении многих лет совершала жестокие убийства и другие преступления на Кубани.

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