Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза отправят в СИЗО Ростовской области

Posted 10 января 2020, 06:57
Published 10 января 2020, 06:57
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
В данный момент Цеповяз отбывает наказание в Омске, на следующей неделе его этапируют в донской регион. С его участием проведут следственные действия по новым делам.
Одновременно с этим завершилось расследование дела в отношении сотрудников колонии после появившейся информации, что Цеповяз ел крабов, икру и жарил шашлыки.
Ранее из амурской колонии Цеповяза перевели в Омск, сейчас после завершения расследования дела появилась возможность доставить его в Ростовскую область. Здесь расследуется дело по факту вымогательства.
«Цеповяза доставят на один месяц в СИЗО № 1. Потерпевшие по уголовным делам намерены добиться предъявления ему обвинений», — пишет издание.
Напомним, банда Цапков на протяжении многих лет совершала жестокие убийства и другие преступления на Кубани.