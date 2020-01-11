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Posted 11 января 2020, 06:09

Published 11 января 2020, 06:09

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Фонтан появится в парке «Левобережный» в Ростове

11 января 2020, 06:09
В Ростове-на-Дону на территории парка «Левобережный» в этом году разместят современный фонтан, сообщили в городской администрации.

Застройка территории парка запрещена, но развитие этой зоны продолжается. Мэрия договорилась с одним из банков о финансировании размещения фонтана.

На прилегающей к парку территории построят ледовую арену, которая сможет вместить пять тысяч человек. Для этого приняли решение внести изменения в градостроительную документацию.

«Также сейчас рассматриваются вопросы строительства колеса-обозрения, трех закрытых павильонов для аттракционов, конно-спортивной школы. В данный идет строительство мини-аквапарка», — уточнили в администрации.

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