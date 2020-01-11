Фонтан появится в парке «Левобережный» в Ростове

Posted 11 января 2020, 06:09
Published 11 января 2020, 06:09
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
Застройка территории парка запрещена, но развитие этой зоны продолжается. Мэрия договорилась с одним из банков о финансировании размещения фонтана.
На прилегающей к парку территории построят ледовую арену, которая сможет вместить пять тысяч человек. Для этого приняли решение внести изменения в градостроительную документацию.
«Также сейчас рассматриваются вопросы строительства колеса-обозрения, трех закрытых павильонов для аттракционов, конно-спортивной школы. В данный идет строительство мини-аквапарка», — уточнили в администрации.