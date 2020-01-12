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Posted 12 января 2020, 12:42

Published 12 января 2020, 12:42

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Новогоднюю елку выкинули в Ростове из окна многоэтажки

12 января 2020, 12:42
В Ростове-на-Дону 12 января неизвестные выкинули новогоднюю ель из окна, сообщили очевидцы в соцсети.

Ель не упала на землю, а зацепилась за ветви растущего рядом с домом дерева и повисла на высоте в несколько этажей.

Поступок вызвал неоднозначную реакцию горожан. «Вот она кому-то на голову прилетит. Хорошо, если не в коляску. Конечно, ленивое существо. С 5 этажа без лифта спускать. Как-то ты ее поднял. Немощный», — резко высказался один из комментаторов.

«Что, лучше когда весь подъезд в иголках? Ну не рассчитал, зацепилась, если скинул на землю, это не значит, что потом до помойки не донес», — возразил другой пользователь.

Ранее жителей Ростова возмутили свалки из нераспроданных елок.

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