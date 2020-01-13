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Posted 13 января 2020, 09:08

Published 13 января 2020, 09:08

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Полиция нашла нестыковку в пропаже двух детей в Ростовской области

13 января 2020, 09:08
Информация о пропаже двух детей четырех и 14 лет в Ростовской области может не соответствовать действительности, сообщили в региональном управлении МВД России.

Поступил сигнал, что два дня назад в парке «Соловьиная роща» пропали 14-летняя Ольга Войлова и ее младший четырехлетний брат Женя. Почему родственники не обратились сразу в полицию, остается загадкой.

К поискам подключились правоохранители и волонтеры. Также стартовал набор добровольцев.

В полиции рассказали, что по телефону 112 сигнал о возможной пропаже детей не поступал. Никаких письменных, либо иных заявлений от официальных представителей детей не было.

«Есть основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности. Проверка продолжается», — заявили в МВД.

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