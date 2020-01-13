Полиция нашла нестыковку в пропаже двух детей в Ростовской области

Информация о пропаже двух детей четырех и 14 лет в Ростовской области может не соответствовать действительности, сообщили в региональном управлении МВД России.

Поступил сигнал, что два дня назад в парке «Соловьиная роща» пропали 14-летняя Ольга Войлова и ее младший четырехлетний брат Женя. Почему родственники не обратились сразу в полицию, остается загадкой. К поискам подключились правоохранители и волонтеры. Также стартовал набор добровольцев. В полиции рассказали, что по телефону 112 сигнал о возможной пропаже детей не поступал. Никаких письменных, либо иных заявлений от официальных представителей детей не было. «Есть основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности. Проверка продолжается», — заявили в МВД. Материалы по теме В Ростовской области разыскали таганрогского блогера Рудикова В Ростовской области разыскали пропавшего 82-летнего пенсионера