Полиция нашла нестыковку в пропаже двух детей в Ростовской области

Posted 13 января 2020, 09:08
Published 13 января 2020, 09:08
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Поступил сигнал, что два дня назад в парке «Соловьиная роща» пропали 14-летняя Ольга Войлова и ее младший четырехлетний брат Женя. Почему родственники не обратились сразу в полицию, остается загадкой.
В полиции рассказали, что по телефону 112 сигнал о возможной пропаже детей не поступал. Никаких письменных, либо иных заявлений от официальных представителей детей не было.
«Есть основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности. Проверка продолжается», — заявили в МВД.