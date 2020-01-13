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Posted 13 января 2020, 14:13

Published 13 января 2020, 14:13

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Ребенку-инвалиду отказывались давать паспорт в Ростовской области

13 января 2020, 14:13
В Красносулинском районе ребенку-инвалиду незаконно отказывали выдавать паспорт, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В МФЦ обратилась законный представитель ребенка-инвалида, которому исполнилось 14 лет. Она намеревалась получить его паспорт, но ей отказали.

По правилам, паспорт может быть выдан людям, которые из-за здоровья не могут обратиться в МФЦ, по месту жительства сотрудником отдела полиции по вопросам миграции. Однако этого сделано не было.

«Начальника отдела миграции привлекли к дисциплинарной ответственности. После этого ребенок получил паспорт», — уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Ростове с ребенка без одного глаза сняли инвалидность.

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