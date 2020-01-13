Ребенку-инвалиду отказывались давать паспорт в Ростовской области

Posted 13 января 2020, 14:13
Published 13 января 2020, 14:13
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
В МФЦ обратилась законный представитель ребенка-инвалида, которому исполнилось 14 лет. Она намеревалась получить его паспорт, но ей отказали.
По правилам, паспорт может быть выдан людям, которые из-за здоровья не могут обратиться в МФЦ, по месту жительства сотрудником отдела полиции по вопросам миграции. Однако этого сделано не было.
«Начальника отдела миграции привлекли к дисциплинарной ответственности. После этого ребенок получил паспорт», — уточнили в прокуратуре.