Годовалый малыш пострадал в ДТП по вине водителя Toyota RAV4 в Ростове

Posted 14 января 2020, 16:04
Published 14 января 2020, 16:04
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Авария произошла около пяти часов вечера по улице Орбитальной, 64/1. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet. За рулем второй иномарки находился 45-летний мужчина.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Chevrolet, который находился в люльке-переноске», — рассказали в ведомстве.