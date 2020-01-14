rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2020, 16:04

Published 14 января 2020, 16:04

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Годовалый малыш пострадал в ДТП по вине водителя Toyota RAV4 в Ростове

14 января 2020, 16:04
В Ростове во вторник вечером в результате столкновения Toyota RAV4 и Chevrolet Lacetti пострадал годовалый ребенок, сообщил RostovGazeta сотрудник отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла около пяти часов вечера по улице Орбитальной, 64/1. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet. За рулем второй иномарки находился 45-летний мужчина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Chevrolet, который находился в люльке-переноске», — рассказали в ведомстве.

Ранее катер и иномарка столкнулись на Шолохова в Ростове

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика