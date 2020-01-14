Годовалый малыш пострадал в ДТП по вине водителя Toyota RAV4 в Ростове

В Ростове во вторник вечером в результате столкновения Toyota RAV4 и Chevrolet Lacetti пострадал годовалый ребенок, сообщил RostovGazeta сотрудник отдела пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла около пяти часов вечера по улице Орбитальной, 64/1. По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet. За рулем второй иномарки находился 45-летний мужчина. «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Chevrolet, который находился в люльке-переноске», — рассказали в ведомстве. Ранее катер и иномарка столкнулись на Шолохова в Ростове