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Posted 14 января 2020, 06:36

Published 14 января 2020, 06:36

Modified 1 октября, 13:20

Updated 1 октября, 13:20

Пожар потушили на заброшенном заводе в Новочеркасске

14 января 2020, 06:36
В понедельник, 13 января, в Новочеркасске произошел пожар на территории заброшенного опытного завода на улице Кирпичной, говорится в сообщении регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14.10. На место пожара прибыли четыре пожарных расчета. Возгорание произошло на третьем этаже бесхозного здания, там загорелся мусор.

Огонь перекинулся на кровлю. Чтобы погасить пламя, пожарным потребовалось более четырех часов. Ликвидировать возгорание удалось только в 18.27.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что на прошлой неделе в Ростовской области в станице Мешковской сгорел комбикормовый завод.

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