Пожар потушили на заброшенном заводе в Новочеркасске

Posted 14 января 2020, 06:36
Published 14 января 2020, 06:36
Modified 1 октября, 13:20
Updated 1 октября, 13:20
Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 14.10. На место пожара прибыли четыре пожарных расчета. Возгорание произошло на третьем этаже бесхозного здания, там загорелся мусор.
Огонь перекинулся на кровлю. Чтобы погасить пламя, пожарным потребовалось более четырех часов. Ликвидировать возгорание удалось только в 18.27.
Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что на прошлой неделе в Ростовской области в станице Мешковской сгорел комбикормовый завод.