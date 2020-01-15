Ученые из Ростова выяснили время изобретения конского седла

Posted 15 января 2020, 12:43
Published 15 января 2020, 12:43
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Речь идет о жестком седле, которым активно пользовались степные всадники. Благодаря изобретению они получили преимущество в военном деле. По мнению специалистов Южного научного центра РАН, придумано седло было не в III веке нашей эры, как считали ранее, а на тысячу лет ранее.
Доктор исторических наук Сергей Лукьяшко считает, что лошадей люди начали использовать еще до нашей эры. Это привело к тому, что они стали перемещаться на большие расстояния.
Ученый рассказал, что люди начали придумывать всякие подстилки для удобной езды и защиты животного. Так и появилось жесткое седло.
«Считалось, что придумали седло не ранее III века нашей эры, и оно было изобретено гуннами. У меня есть данные, что это произошло еще в скифскую эпоху во второй половине IV века до нашей эры», — уточнил специалист.