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Posted 16 января 2020, 08:29

Published 16 января 2020, 08:29

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

Число боевой техники увеличилось на границе Ростовской области и Украины

16 января 2020, 08:29
Увеличение военной техники на границе Ростовской области и Украины зафиксировал спутник, следует из фотографий сервиса Google Earth.

Зафиксированное число техники явно превышает количество, отмеченное в декабре 2019 года. На фотографиях отчетливо видны Т-64 и Т-62М, а также несколько сотен военных грузовиков.

Стоит отметить, что спутник сфотографировал военную часть в Каменске-Шахтинском, что объясняет скопление спецтехники.

За обстановкой на границе Ростовской области и Украины постоянно следят и представители ОБСЕ. Недавно сообщалось об автомобилях скорой помощи и детской реанимации, которые двигались со стороны ЛНР в сторону России. Еще ранее на границе заметили грузовик с «грузом 200».

#Политика#Новости
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