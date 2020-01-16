Число боевой техники увеличилось на границе Ростовской области и Украины

Posted 16 января 2020, 08:29
Published 16 января 2020, 08:29
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
Зафиксированное число техники явно превышает количество, отмеченное в декабре 2019 года. На фотографиях отчетливо видны Т-64 и Т-62М, а также несколько сотен военных грузовиков.
Стоит отметить, что спутник сфотографировал военную часть в Каменске-Шахтинском, что объясняет скопление спецтехники.
За обстановкой на границе Ростовской области и Украины постоянно следят и представители ОБСЕ. Недавно сообщалось об автомобилях скорой помощи и детской реанимации, которые двигались со стороны ЛНР в сторону России. Еще ранее на границе заметили грузовик с «грузом 200».