Число боевой техники увеличилось на границе Ростовской области и Украины

За обстановкой на границе Ростовской области и Украины постоянно следят и представители ОБСЕ. Недавно сообщалось об автомобилях скорой помощи и детской реанимации, которые двигались со стороны ЛНР в сторону России. Еще ранее на границе заметили грузовик с «грузом 200».