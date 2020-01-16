Власти Ростова начали сомневаться в реконструкции кинотеатра «Россия»

Posted 16 января 2020, 10:19
Published 16 января 2020, 10:19
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
С заявлением в суд обратился департамент имущественно-земельных отношений города. Он потребовал в течение неделе предоставить пакет документов.
В том числе говорится о договорах на выполнение работ по реконструкции нежилого здания на Пушкинской, 52 и контрактов по реализации инвестиционного проекта. Заявление было принято к производству, предварительное заседание состоится 10 февраля.
Изданию Donnews рассказали в суде, что ДИЗО требует документы о ходе реализации инвестиционного договора. По данным издания, власти опасаются, что вместо развлекательного центра на месте старого кинотеатра будет построена гостиница.