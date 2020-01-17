Фармотрасль России получила более 200 млрд инвестиций за семилетний период

Как сообщает News.ru, по его словам, за этот период времени в стране построили «огромное» число новых заводов, которые отвечают лучшим международным стандартам.
«Поэтому наша главная задача, чтобы граждане России были обеспечены качественными, безопасными, эффективными и доступными медикаментами, — пояснил он.
Заместитель министра также добавил, что работа по этому направлению продолжится.
Напомним, ранее Сергей Цыб на Гайдаровском форуме рассказал о реализации импортозамещения медицинских препаратов, инвестициях в фармацевтическую отрасль, о том, нужно ли ожидать повышения цен на медикаменты из-за введения обязательной маркировки.