Фармотрасль России получила более 200 млрд инвестиций за семилетний период

Свыше 200 миллиардов рублей было вложено в сферу фармацевтики за последние семь лет. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Как сообщает News.ru, по его словам, за этот период времени в стране построили «огромное» число новых заводов, которые отвечают лучшим международным стандартам. «Поэтому наша главная задача, чтобы граждане России были обеспечены качественными, безопасными, эффективными и доступными медикаментами, — пояснил он. Заместитель министра также добавил, что работа по этому направлению продолжится. Напомним, ранее Сергей Цыб на Гайдаровском форуме рассказал о реализации импортозамещения медицинских препаратов, инвестициях в фармацевтическую отрасль, о том, нужно ли ожидать повышения цен на медикаменты из-за введения обязательной маркировки.