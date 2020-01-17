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Фармотрасль России получила более 200 млрд инвестиций за семилетний период

17 января 2020, 10:58
Фото: pexels.com
Свыше 200 миллиардов рублей было вложено в сферу фармацевтики за последние семь лет. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Как сообщает News.ru, по его словам, за этот период времени в стране построили «огромное» число новых заводов, которые отвечают лучшим международным стандартам.

«Поэтому наша главная задача, чтобы граждане России были обеспечены качественными, безопасными, эффективными и доступными медикаментами, — пояснил он.

Заместитель министра также добавил, что работа по этому направлению продолжится.

Напомним, ранее Сергей Цыб на Гайдаровском форуме рассказал о реализации импортозамещения медицинских препаратов, инвестициях в фармацевтическую отрасль, о том, нужно ли ожидать повышения цен на медикаменты из-за введения обязательной маркировки.

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