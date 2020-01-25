Директор стройкомпании в Ростове украл на капремонте 1,3 млн руб

Директор компании заключил с ТСЖ контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада дома. Заказчик перечислил более 2,2 миллиона рублей.
«Работы были выполнены только на 900 тысяч рублей, остальные деньги руководитель присвоил. К ремонту были привлечены сотрудники без специальных навыков, поэтому работы они выполнили с нарушениями», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники использовали материалы низкого качества. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело.
Сейчас все материалы передали в суд, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.