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Директор стройкомпании в Ростове украл на капремонте 1,3 млн руб

25 января 2020, 05:49
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, который украл предназначенные для капремонта деньги, сообщили в региональной прокуратуре.

Директор компании заключил с ТСЖ контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада дома. Заказчик перечислил более 2,2 миллиона рублей.

«Работы были выполнены только на 900 тысяч рублей, остальные деньги руководитель присвоил. К ремонту были привлечены сотрудники без специальных навыков, поэтому работы они выполнили с нарушениями», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники использовали материалы низкого качества. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело.

Сейчас все материалы передали в суд, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

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