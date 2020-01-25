ГК «Ростов-Дон» проиграл «Мецу» в матче Лиги чемпионов

Ростовчанки добрались до Меца ночью 23 января и отправились на экскурсию после отдыха. Также приехала новичок «Ростов-Дона» Ярослава Фролова.
Из своих групп обе команды вышли лидерами. Текущая игра вызвала большой ажиотаж у иностранных болельщиков.
Чтобы поддержать ростовчанок, во Францию прибыли шесть фанатов. Первым счет открыл «Мец», но «Ростов-Дон» сразу отыгрался.
Через некоторое время игра ростовчанок разладилась, они стали чаще терять мяч и совершать ошибки. На перерыв команды ушли при равном счете — 11:11
«Ростов-Дон» не смог вырвать победу в этом матче и проиграл с результатом 23:20.