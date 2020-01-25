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ГК «Ростов-Дон» проиграл «Мецу» в матче Лиги чемпионов

25 января 2020, 19:22
Фото: ГК "Ростов-Дон"
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в субботу потерпел поражение в матче против «Меца» со счетом 23:20, говорится на сайте команды.

Ростовчанки добрались до Меца ночью 23 января и отправились на экскурсию после отдыха. Также приехала новичок «Ростов-Дона» Ярослава Фролова.

Из своих групп обе команды вышли лидерами. Текущая игра вызвала большой ажиотаж у иностранных болельщиков.

Чтобы поддержать ростовчанок, во Францию прибыли шесть фанатов. Первым счет открыл «Мец», но «Ростов-Дон» сразу отыгрался.

Через некоторое время игра ростовчанок разладилась, они стали чаще терять мяч и совершать ошибки. На перерыв команды ушли при равном счете — 11:11

«Ростов-Дон» не смог вырвать победу в этом матче и проиграл с результатом 23:20.

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