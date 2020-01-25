Незаконные магазины снесли у рынка «Шайба» в Ростове

Глава города Алексей Логвиненко поручил продумать благоустройство территории с учетом мнений горожан. После этого глава Ворошиловского района Виктор Бережной встретился с местными жителями и предпринимателями, последние высказали свои идеи по этому вопросу.
«Специалисты проанализируют все поступившие предложения. После этого будет разработан дизай-проект и сметная документация для его реализации», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что всего в районе рынка «Шайба» на Добровольского обнаружили 50 незаконных торговых точек. Владельцы павильонов обращались в суд из-за демонтажа.