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Незаконные магазины снесли у рынка «Шайба» в Ростове

25 января 2020, 06:06
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в районе рынка «Шайба» демонтировали торговые точки, которые были установлены незаконно, сообщили в городской администрации.

Глава города Алексей Логвиненко поручил продумать благоустройство территории с учетом мнений горожан. После этого глава Ворошиловского района Виктор Бережной встретился с местными жителями и предпринимателями, последние высказали свои идеи по этому вопросу.

«Специалисты проанализируют все поступившие предложения. После этого будет разработан дизай-проект и сметная документация для его реализации», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что всего в районе рынка «Шайба» на Добровольского обнаружили 50 незаконных торговых точек. Владельцы павильонов обращались в суд из-за демонтажа.

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