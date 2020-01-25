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Ростовчанка Котова рассказала, как избавиться от синяков под глазами

25 января 2020, 07:55
Фото: @kottova
Певица Татьяна Котова из Ростовской области рассказала подписчикам о том, как убрать синяки под глазами, сообщается на странице девушки в Instagram.

Котова дала рецепт маски, которая поможет сделать кожу лучше. По ее словам, эта процедура избавит от темных кругов под глазами.

«Синячки под глазами? Давайте скорее исправлять эту ситуацию домашней маской из подручных и простых средств. Понадобятся 1 ложка куркумы, 2 ложки агар-агара и 3 ложки кипятка», — написала певица.

Она написала, что все это надо смешать и нанести на лицо. Девушка добавила видео, показав процесс приготовления маски.

Пользователи в комментариях поблагодарили Котову за рецепт.

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